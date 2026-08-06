Çiftin Köy Hayali Prefabrik Evin Çatısıyla Yıkıldı

Mihrinaz ve Ekrem Subaşı çiftçi, 39 yıl önce göç ettikleri İstanbul'dan Erzurum'daki köylerine dönmeye karar verdi. Ancak çiftin satın aldıkları prefabrik evin çatısı çöktü.

1987 yılında Erzurum'dan İstanbul'a göç etmek zorunda kalan ve 39 yıl boyunca zorlu hayat şartlarına rağmen ayakta dimdik duran Mihrinaz (66) ve Ekrem (70) Subaşı Çiftçi, iki kız çocuklarını da evlendirdi. Yıllar sonra Erzurum'daki baba ocağı olan Palandöken ilçesi Şehitler köyüne geri dönmeye karar veren çiftin hayalleri suya düştü. Ellerindeki birikimle köyde ev yaptırma imkanı bulamayan çift, hayallerine prefabrik bir evle kavuşmak istedi. Sosyal medyada gördükleri bir kampanyanın tanıtımından etkilenen Mihrinaz Subaşı, Sivas'ta bulunan firma yetkilileriyle görüşerek, Erzurum'un iklim şartlarına dayanıklı bir prefabrik ev istedi. Bu konuda taahhüt veren firma, köyde evin inşasını gerçekleştirdi. Subaşı çiftçi, daha eve girmeden çatının yağmur sonrası damlattığını fark etti. Firmaya durum bildirilmesine rağmen gerekli tadilat yapılmadı. Subaşı çiftçi çatısı damlatan eve korkudan girmezken, kışın da yağan kar sonrası evin çatısı çöktü. İddiaya göre, firma sürekli çifti oyalayarak, çatıyı onarmadı.

"Önce damladı, sonra çatı yıkıldı"

Mihrinaz Çiftçi, gelişen olaylar karşısında çaresiz kaldığını ve eşinin de İstanbul'a geri döndüğünü belirterek, "Şu anda köyümde akrabalarımın yanındayım. Tüm iyi niyetli taleplerimize rağmen firma mağduriyetimizi gidermedi. Şu anda telefonlarımıza da cevap vermiyor. Bir umut diye yola çıktık ve eşimle köyümüze dönmeyi hayal ettik. Elimizdeki 300 bin TL de gitti. Sipariş verdiğimizde Erzurum'un karlı iklim şartlarını özellikle söyledim ve firma yetkilileri sorun olmadığını ifade ettiler. Ancak önce çatı damlattı, sonra da kar yağışı sonrası tamamen çöktü. Eve daha tek bir eşya bile koyamadık. Bizim hayallerimizi ve emeklerimizi yıkan insanlardan çözüm bekliyoruz. Tüketici Haklarına da başvurduk. Bize yardım edin, sesimizi duyun" diye konuştu.