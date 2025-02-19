Çiftlik Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek

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Çiftlik Belediyesi, patili dostları unutmadı

NİĞDE - Niğde'nin Çiftlik İlçesi'nde kış şartları sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ilçe belediye başkanı tarafından besleniyor.

Çiftlik İlçe Belediye Başkanı Arif Çakıl ilçedeki Sekkin Geçidi bölgesindeki doğal yaşam alanında bulunan onlarca köpek için besleme çalışması yaptı. Çiftlik İlçe Belediye Başkanı Arif Çakıl sahipsiz köpeklerin barınması için kurulan doğal yaşam alanındaki köpeklerin zorlu kış günlerinde aç kalmaması için düzenli besleme yaptıklarını söyledi. Çakıl, "Kış günlerinde can dostlarımızın günde 2 kez mamalarını ve sularını veriyoruz. Onlar bizim can dostlarımız ve onların da yaşamaya hakkı var. Hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz" dedi.