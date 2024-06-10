Ciğercide çıkan yangına komşular müdahale etti

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Ciğercide ocak parladı: Alevlere ciğercinin komşuları müdahale etti

DÜZCE - Düzce'de bir ciğercinin ocağı alev aldı. Yangını ciğercinin yanında bulunan pideci ve diğer komşular söndürdü.

Yangın, öğlen saatlerinde Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Doğukan B.'nin dükkanında bilinmeyen burger ocağı bir anda alev aldı. Paniğe kapılan işyeri sahibi, komşu esnaflardan yardım istedi. Bunun üzerine komşu esnaflar ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle olaya müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak inceleme yaptı.

Yangına, müdahale eden Engin Altun isimli esnaf, "Ben yan taraftaki esnafım. Birden dükkanıma komşum gelerek yangın çıktığını söyledi. Bunun üzerine ben ve diğer esnaf arkadaşlar buraya gelerek yangına müdahale ettik. Yangını söndürdük" dedi.

Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.