Çiğli Belediye Başkanı 23 Nisan'da Koltuğunu Öğrenciye Devretti - Son Dakika
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Çiğli Belediye Başkanı 23 Nisan'da Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Çiğli Belediye Başkanı 23 Nisan\'da Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne 4. sınıf öğrencisi Deren Kırkmalı'ya devretti. Yıldız, çocukların önemine vurgu yaparak, Çiğli Çocuk Meclisi'ni hayata geçireceklerini ve çocukların öngörülerinden beslenerek yöneteceklerini belirtti.

22.04.2024 15:54  Güncelleme: 15:57
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(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne 4. sınıf öğrencisi Deren Kırkmalı'ya devretti. Yıldız, "Çocuklarımızın aydınlık zihinleri, önümüzü aydınlatan birer rehber. Onları duymazdan gelmek dünyanın en büyük yanlışı olur" dedi.

Başkan Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, ilkokul öğrencisi Kırkmalı'ya emanet etti. Başkan Yıldız, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın aydınlık zihinleri, önümüzü aydınlatan birer rehber. Onları duymazdan gelmek dünyanın en büyük yanlışı olur. Bu nedenle, Çiğli Çocuk Meclisi'ni hayata geçirmek ilk kararımızdı. Çiğli'yi çocuklarımızın öngörüleri ve taptaze bilinçlerinden beslenerek yöneteceğimizi her fırsatta dile getirdim. Öyle de olacak. 23 Nisan özelinde bir müjde vermiş olayım. Okulun arkasındaki kısa yolu trafiğe kapatacağız. Asfaltı kaldırıp, kauçuk zemin döşeyerek hem okula hem de mahallede yaşayan çocukların kullanımına açacağız. Çocuk Meclisi'mizi ivedilikle hayata geçirecek, alınan kararları sözde bırakmayacağız."

10 yaşındaki Başkan Kırkmalı da İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Engin Taş'a kadın çalışanların sayısının artırılması, kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık yapılması ve belediyedeki atamalarda da kadınlara öncelik verilmesi talimatını verdi.

Çiğli'de yeşil alanların artırılmasını da talep eden Kırkmalı, Başkan Yıldız'a okullardan gelen talepleri sordu. Yıldız, oyun ve spor malzemeleri gibi taleplere hızla yanıt verildiğini belirtirken; Kırkmalı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nail Çetin'i okulları bizzat gezerek eksikleri yerinde tespit etmesi için görevlendirdi.

Yıldız; Kırkmalı'ya satranç takımı, kulaklık, Çiğli'nin simgesi flamingo, kitap ve Atatürk albümü armağan etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çiğli Belediye Başkanı 23 Nisan'da Koltuğunu Öğrenciye Devretti - Son Dakika

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