Çiğli Belediye Meclisi oturumu yeterli çoğunluk sağlanamayınca 16 Ekim'e ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiğli Belediye Meclisi oturumu yeterli çoğunluk sağlanamayınca 16 Ekim'e ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çiğli Belediye Meclisi oturumu yeterli çoğunluk sağlanamayınca 16 Ekim\'e ertelendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti'ye katılmasının ardından planlanan ikinci meclis oturumu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. CHP ve YENİ Parti'li üyelerin katılmaması nedeniyle mecliste 16 üye kalınca oturum 16 Ekim Cuma 14.00'e ertelendi.

(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti'ye katılmasının ardından yapılması planlanan belediye meclisinin ikinci oturumu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi. Mecliste 16 üyenin bulunması üzerine oturum, 16 Ekim Cuma günü saat 14.00'e ertelendi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti'ye katılmasının ardından yapılması planlanan belediye meclisi ikinci oturumu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Toplantının gerçekleştirilebilmesi için en az 17 meclis üyesinin hazır bulunması gerekirken, oturum sırasında mecliste 16 üyenin bulunması nedeniye meclis oturumu yapılamadı.

CHP ve YENİ Parti'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle mecliste sadece 16 üye hazır bulundu. Bu nedenle ikinci oturum gerçekleştirilemedi.

Çiğli Belediye Meclisi'nin ertelenen ikinci oturumunun, 16 Ekim Cuma günü saat 14.00'te yapılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiOnur Emrah YıldızYerel HaberlerYeni PartiAK PartiPolitikaGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Özgür Özel’den hükümete Yemen tepkisi Özgür Özel'den hükümete Yemen tepkisi
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Kediyi parçalayan köpeğin sahibine ağır fatura Kediyi parçalayan köpeğin sahibine ağır fatura
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü
19:39
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi şok: Gözaltılar var
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi şok: Gözaltılar var
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
19:18
Barcelona’dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 19:46:03. #7.13#
SON DAKİKA: Çiğli Belediye Meclisi oturumu yeterli çoğunluk sağlanamayınca 16 Ekim'e ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei