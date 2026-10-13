Çiğli Belediye Meclisi oturumu yeterli çoğunluk sağlanamayınca 16 Ekim\'e ertelendi

(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti'ye katılmasının ardından yapılması planlanan belediye meclisinin ikinci oturumu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi. Mecliste 16 üyenin bulunması üzerine oturum, 16 Ekim Cuma günü saat 14.00'e ertelendi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti'ye katılmasının ardından yapılması planlanan belediye meclisi ikinci oturumu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Toplantının gerçekleştirilebilmesi için en az 17 meclis üyesinin hazır bulunması gerekirken, oturum sırasında mecliste 16 üyenin bulunması nedeniye meclis oturumu yapılamadı.

CHP ve YENİ Parti'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle mecliste sadece 16 üye hazır bulundu. Bu nedenle ikinci oturum gerçekleştirilemedi.

Çiğli Belediye Meclisi'nin ertelenen ikinci oturumunun, 16 Ekim Cuma günü saat 14.00'te yapılması planlanıyor.