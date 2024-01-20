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Çiğli Belediyesi, Balatçık Havuzlu Park'ın Açılışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi, Balatçık Havuzlu Park'ın Açılışını Gerçekleştirdi

Çiğli Belediyesi, Çiğli ilçesine birçok yeni park kazandırarak vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Son olarak Balatçık Havuzlu Park'ın açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, aynı zamanda Balatçık Mahallesi'ne bin öğrenci kapasiteli bir kız yurdu kazandırılacağını müjdeledi. Başkan Gümrükçü, parkın açılışında yaptığı konuşmada, Balatçık Mahallesi'nin değişim ve gelişimine öncülük ettiklerini belirtti ve mahalle sakinlerine kız öğrenci yurdunun temelinin birkaç ay içinde atılacağını söyledi.

Çiğli Belediyesi, Balatçık Havuzlu Park\'ın Açılışını Gerçekleştirdi
20.01.2024 - 15:03,  Güncelleme: 15:06
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Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde ilçeye onlarca yeni park kazandıran ve yine birçok parkı yenileyerek vatandaşların hizmetine sunan Çiğli Belediyesi, son olarak Balatçık Havuzlu Park'ın açılışını gerçekleştirdi. Gümrükçü, "Balatçık Mahallemize bin öğrenci kapasiteli bir kız yurdu kazandıracağız" dedi.

Kentin yeşil ve sosyal alan kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, son olarak Balatçık'ta yapımını tamamladığı Havuzlu Parkı düzenlediği törenle hizmete açtı. Açılışa başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Parkın açılışında kız öğrenci yurdunun müjdesini de veren Başkan Gümrükçü, "Balatçık Mahallemize bin öğrenci kapasiteli bir kız yurdu kazandıracağız. Bir iki ay içinde yurdumuzun temelini atacağız" ifadelerini kullandı.

"BALATÇIK'IN DEĞİŞİM VE GELİŞİMİNE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ"

Arsayı bağışlayan aileye teşekkür eden ve onların da hatırasını parkta yaşatacaklarını kaydeden Başkan Utku Gümrükçü, "Üniversitemizin gelmesiyle beraber büyük bir değişim ve gelişim yaşayan Balatçık Mahallemizin her türlü ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzun yıllar boyunca hizmet alma konusunda eksik kalan mahallemizde son 5 yılda başta pazar yeri olmak üzere birçok yeni yaşam alanı kazandırdık ve kazandırmaya da devam edeceğiz. Buradaki yol ve parkların tamamı bizim dönemimizde yapıldı. Bugün açtığımız park da bunlardan bir tanesi. Her yaştan vatandaşımızın keyifli ve huzurlu vakit geçirebileceği parkımız mahallemize hayırlı olsun. Parkımızın bulunduğu araziyi belediyemize bağışlayan değerli ailemize de teşekkür ediyorum" dedi.

"KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN TEMELİNİ ATACAĞIZ"

Balatçık mahalle sakinlerine kız öğrenci yurdunun da müjdesini veren Başkan Gümrükçü, "Balatçık kısa süre içerisinde tramvay ile buluşacak. Bu durum bölgeye dışarıdan da çok fazla insanın gelmesi anlamına geliyor. Çiğli Belediyesi olarak, ileriye dönük ihtiyaçlara şimdiden çözüm üretmek adına planlamalarımızı ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız imar düzenlemesiyle birlikte mahalleye bin öğrenci kapasiteli bir yurt arsası kazandırdık. 15 gün sonra arsanın mülkiyeti de belediyemize geçecek. Bir iki ay içinde o yurdun da temelini atarak kız öğrencilerimizin eğitimine bir nebze de olsa katkı koyacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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