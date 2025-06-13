Çiğli Belediyesi, Ferdi Zeyrek'in Anısına Ücretsiz Yemek İkram Etti - Son Dakika
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Yerel

Çiğli Belediyesi, Ferdi Zeyrek'in Anısına Ücretsiz Yemek İkram Etti

13.06.2025 14:28  Güncelleme: 14:52
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Çiğli Belediyesi, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına düzenlediği etkinlikte, Merkez Kent Lokantası'nda vatandaşlara ücretsiz yemek ikram etti. Etkinlikte lokma dökülerek dualar edildi ve katılım yüksek oldu.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, kısa süre önce elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anısına, Merkez Kent Lokantası'nda vatandaşlara ücretsiz yemek ikramında bulundu.

Zeyrek'in halkçı duruşuna ve sosyal belediyecilik anlayışına yakışır şekilde, Merkez Kent Lokantası'nda gün boyunca vatandaşlara ücretsiz yemek ikram edildi. Belediye önünde ise lokma dökülerek dualar edildi. Çiğli Belediyesi ana binasına 'Unutmayacağız' yazılı branda asıldı.

Vatandaşlardan yoğun katılım

Çiğli halkı, düzenlenen hayır etkinliğine yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, ikram edilen yemekleri ve lokmaları alırken Zeyrek'e dualar etti.

Lokma hayrına, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın yanı sıra CHP İlçe Başkanı Erkan Akar, meclis üyeleri, muhtarlar, CHP Çiğli İlçe Kadın ve Gençlik Kolları ile bürokratlar da katıldı.

"Onun izinden gitmeye devam edeceğiz"

Başkan Yıldız, Zeyrek'in örnek bir belediye başkanı ve kıymetli bir yol arkadaşı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ferdi Başkanımızı erken kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun halkçı belediyecilik anlayışını yaşatmak ve mirasını onurlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Ferdi Zeyrek, yalnızca bir belediye başkanı değil; halkın içinden gelen, halk için çalışan bir yol arkadaşımızdı. Onu, en çok önem verdiği değerlerle; dayanışma, paylaşma ve vefa ile anmak istedik. Çünkü Ferdi Başkanımızın bizlere bıraktığı en büyük miras, halkına dokunan hizmetlerdi. Onun izinden gitmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çiğli Belediyesi, Ferdi Zeyrek'in Anısına Ücretsiz Yemek İkram Etti - Son Dakika

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