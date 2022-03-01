Çiğli Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi açılış için gün sayıyor - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi açılış için gün sayıyor

01.03.2022 12:39
Çiğli Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi açılış için gün sayıyor

Çiğli Belediyesi, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın adını taşıyacak olan Kadın Yaşam Merkezini 8 Mart Salı günü düzenleyeceği törenle hizmete açacak.

Çiğli Belediyesi, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın adını taşıyacak olan Kadın Yaşam Merkezini 8 Mart Salı günü düzenleyeceği törenle hizmete açacak.

Çiğli'de, kadın çalışmalarının kurumsallaşması ve tek bir çatı altında sürdürülmesi amacıyla Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezinin açılışı yapılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın katılımıyla açılacak Kadın Yaşam Merkezinde; takı tasarım, aşçılık, çocuk gelişimi, amigurumi, mefruşat, sabun yapımı, çağrı merkezi ve bilgisayar gibi hobi ve meslek edindirme kursları düzenlenecek. Kadın hak ve özgürlükleriyle ilgili bilgilendirme toplantıları ve seminerlerin düzenleneceği 4 katlı yeni hizmet binasında; hukuki ve aile danışma merkezi, mülteci ofisi, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı ve lego robotik atölyesi bulunacak.

Çocuklar için oyun alanı

Kadın Yaşam Merkezinin bünyesinde, kurslara katılmak veya farklı ihtiyaçlarını karşılamak için Çiğli'ye gelen kadınların çocuklarını geçici süreliğine bırakabileceği oyun alanı olacak. Çocuklar bu zaman zarfında alanında uzman profesyoneller eşliğinde keyifli ve öğretici aktivitelere katılım gösterebilecek.

Bebekli kadınlar unutulmadı

Kadınların sosyalleşmesine yönelik her türlü ihtiyacın düşünülerek tasarlandığı Kadın Yaşam Merkezinde, bebek emzirme odası da bulunuyor. Aktivite veya kurslara bebeği ile katılacak kadınlar, bebeklerinin emzirme ve alt değiştirme gibi ihtiyaçlarını bu odada rahatlıkla karşılayabilecek.

Başkan Gümrükçü: "Dolu dolu bir yaşam alanı olacak"

Kadınların toplumsal statüsünün güçlenmesi için çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm hizmet ve projelerimizi kadın-erkek eşitliğini göz önünde bulundurarak hayata geçirdik. Çiğli Belediyesi olarak, kadınların haklarıyla ilgili bilgilendirilmesi, sosyalleşmesi, yönetim temsiliyetinin artması, istihdam ve üretim zincirine dahil edilmesi adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın koordineli, sürdürülebilir ve uzun soluklu olması adına Kadın Yaşam Merkezimizin yeni hizmet binasını 8 Mart'ta kentimize kazandıracağız. Hizmet binamıza, kariyeri boyunca kadın hak ve özgürlükleri alanında önemli çalışmalara imza atmış; yazar, hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci kıymetli hocamız Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın ismini vereceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel günde yanımızda olmaya davet ediyorum" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi açılış için gün sayıyor - Son Dakika


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