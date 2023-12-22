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Çiğli Belediyesi'nden Flamingo Semt Merkezi açılışı - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi'nden Flamingo Semt Merkezi açılışı

Çiğli Belediyesi, Egekent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Flamingo Semt Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Merkezde kadın dayanışma merkezi, sosyal tesis ve spor salonu bulunuyor. Açılışa Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çiğli Belediyesi\'nden Flamingo Semt Merkezi açılışı
22.12.2023 - 13:36,
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Çiğli Belediyesi tarafından Egekent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Flamingo Semt Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kadın, çocuk ve emeklilerin güvenli ve konforlu şartlarda sosyalleşebilmesi adına çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, son olarak içerisinde kadın dayanışma merkezi, sosyal tesisi ve spor salonu bulunan Flamingo Semt Merkezi'nin açılışını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Açılışa Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, kadın hak ve özgürlükleriyle ilgili faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

GÜMRÜKÇÜ: "10 BİN VATANDAŞIN YARARLANACAĞI BİR MERKEZ"

Açılış töreninde konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Mülkiyeti belediyemize ait olan ancak yıllardır özel bir şirket tarafından işletilen işletmelerimizi belediyemize kazandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda benim çocukluğumun da geçtiği Egekent Mahallesi'ndeki bir mülkümüzü baştan aşağı yenileyerek içerisinde kadın dayanışma merkezi, sosyal tesis ve spor salonu bulunan Flamingo Semt Merkezi'ne dönüştürdük. Kadınların, çocukların, gençlerin ve kıymetli büyüklerimizin sosyalleşebileceği güzel bir tesisi daha Çiğlimize kazandırdık. Egekent, İzkent ve Çağdaş Mahallerimizin bulunduğu bölgenin sosyal anlamda önemli eksiklikleri bulunuyordu. Bu tesis aracılığıyla bölgede ikamet eden yaklaşık 10 bin vatandaşımıza sosyalleşme olanağı sağladık" dedi.

GÜMRÜKÇÜ'DEN SPOR SALONU VE KREŞ MÜJDESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında bir kapalı spor salonu çalışması olacağını söyleyen Başkan Gümrükçü, "İzmir Büyükşehir Belediyemizin, Egekent Pazar yerinin karşısındaki boş araziye kapalı spor salonu çalışması olacak. İzkent ve Egekent Mahalle Muhtarlarımızla birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer, bu projeyi 2024 yılı yatırım programı içerisine aldı. Ayrıca İzkent Mahallemizde bulunan Migros'un hemen arkasındaki araziye de İBB iştiraklerinden İZELMAN bir kreş yapacak. Buranın çalışması da 2024 yılında başlayacak" ifadelerini kullandı.

MÜGE KAPLAN HEPTEK: "ORTAK AKILLA VE BAŞARIYLA YÖNETİLİYOR"

Egekent Mahalle Muhtarı Müge Kaplan Heptek, "Çiğli; sanatla, sporla, kadına ve çocuğa verilen değerle anılan bir ilçe. Ortak çözüm için ortak kararlar alınan bu kentin Başkanı Sayın Utku Gümrükçü'ye mahallemize içerisinde kadın dayanışma merkezi, sosyal tesis ve spor salonu bulunan Flamingo Semt Merkezi'ni kazandırdığı için teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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