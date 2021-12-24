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Çiğli Belediyesinde "TSE standardında" hizmet dönemi başlıyor - Son Dakika

Çiğli Belediyesinde "TSE standardında" hizmet dönemi başlıyor

24.12.2021 13:38
Çiğli Belediyesinde "TSE standardında" hizmet dönemi başlıyor

Çiğli Belediyesi personelleri, kurumsal hizmet kalitesini artırmak amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ege Bölge Koordinatörlüğü tarafından verilen eğitimleri tamamladı.

Çiğli Belediyesi personelleri, kurumsal hizmet kalitesini artırmak amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ege Bölge Koordinatörlüğü tarafından verilen eğitimleri tamamladı.

Çiğli Belediyesinde, Strateji Geliştirme Müdürlüğünce koordine edilen kalite yönetimi çalışmaları kapsamında tüm müdürlüklerin bünyesinde kalite ekipleri oluşturuldu. Ekipler, TSE Ege Bölge Koordinatörlüğü tarafından verilen Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi, Risk Tabanlı Proses Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimlerini tamamladı. Kalite yönetim çalışmalarının yıl sonuna kadar bitirileceğini ifade eden belediye yetkilileri, 2022 yılında belediye bünyesinde iç tetkiklere başlanacağını açıkladı.

Sistemin işlerliği denetlenecek

Hizmet kalitesini Türk Standartları Enstitüsünün ISO 9001: 2015 standardına çıkarmayı amaçlayan Çiğli Belediyesi, sistemi kurmakla kalmayıp işlerliğini de denetleyecek. Belediye bünyesinde oluşturulan kalite ekipleri, aldıkları Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi ile sistemin denetlenmesinde kullanılacak; tetkikin yönetimi, planlanması, çeşitleri, faydaları, soru listelerinin hazırlanması ile tetkikin sonuçlandırılması ve rapor yazımı süreçlerini de yürütecek.

Başkan Gümrükçü: "Hizmet kalitemizi artıracağız"

Kalite yönetim çalışmalarının hizmet kalitesine olumlu etki edeceğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilçemize ve hemşehrilerimize daha iyi hizmet sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda kurum içerisinde birçok reformu hayata geçirdik. Son olarak, Strateji Geliştirme Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında müdürlüklerimiz bünyesinde kalite ekipleri oluşturuldu. Bu ekipler, TSE Ege Bölge Koordinatörlüğü'nün verdiği Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi, Risk Tabanlı Proses Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi aldı. 2022 yılıyla birlikte tüm müdürlüklerimizin hizmet kalitesini bu standarda oturtacağız. Mevzubahis Çiğli ise her zaman daha iyisi vardır anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesinde TSE standardında hizmet dönemi başlıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli Belediyesinde 'TSE standardında' hizmet dönemi başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiğli Belediyesinde "TSE standardında" hizmet dönemi başlıyor - Son Dakika
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