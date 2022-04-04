Çiğli'de 5 milyon sayfalık dijital arşiv kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çiğli'de 5 milyon sayfalık dijital arşiv kuruldu

04.04.2022 15:26
Çiğli'de 5 milyon sayfalık dijital arşiv kuruldu

Çiğli Belediyesinde kurum içi işleyişi verimli kılmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla başlatılan Dijital Arşiv uygulamasının ilk etabı tamamlandı.

Çiğli Belediyesinde kurum içi işleyişi verimli kılmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla başlatılan Dijital Arşiv uygulamasının ilk etabı tamamlandı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde başlatılan dijitalleşme çalışmaları çerçevesinde e-İmar, e-Ruhsat, e-Randevu ve CRM hizmetlerinin ardından TSE 13298 standartlarını sağlayan Dijital Arşiv uygulaması da online mecrada vatandaşların hizmetine sunuldu. Bir sene süren ve 40 personelin görev aldığı çalışmalar sonucunda vatandaşların en çok hizmet aldığı İmar Müdürlüğü'nün 5 milyon sayfalık verileri tüm yetki ve güvenlik önlemleri alınarak mevzuata uygun şekilde dijital platformda kullanılabilir hale getirildi. Dijital Arşiv uygulamasının hayata geçmesiyle birlikte aynı anda birden fazla personelin aynı belge üzerinde çalışması sağlanarak zaman ve işgücü kaybının önlenmesi, belgelerin kaybolmasının önüne geçilmesi, dosya bütünlüğünün korunması, belgelere erişimin takip edilmesi, kurumlar arası belge gönderiminin hızlandırılması ve vatandaşlar ile eksper görevlilerinin 7/24 arşive ulaşımı sağlanacak. İş yükü yoğunluğuna göre diğer müdürlüklerin faaliyetlerinin de Dijital Arşiv bünyesinde online mecraya taşınacağını belirtildi.

Çağın gerekliliklerine uygun hizmet üretmek adına başlattıkları kurum içi değişim ve dönüşüm sürecinin devam ettiğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Teknolojik gelişmeler ile birlikte alışkanlıklarımızın tamamen değiştiği günümüz dünyasında yerel yönetimler de yapılarını ve operasyonel süreçlerini çağa uygun olarak revize etmeli. Göreve gelir gelmez bu dijitalleşme sürecini başlattık. CRM birimimiz ile vatandaşlarımızdan gelen talep, şikayet ve önerileri tek bir merkezden yönetip hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. E-Randevu sistemi ile vatandaşlarımızın belediye gelmelerine gerek kalmadan randevu oluşturmalarını sağlıyoruz. E-Ruhsat uygulamamız ile ruhsat başvurusu ve sonraki süreçleri kağıt ve zaman tasarrufunda bulunarak sürdürüyoruz. Son olarak, bilgi ve belge yönetimini sağlayacak, enerjiden, zamandan ve kağıt tüketiminden tasarruf ettirecek, işlem hızını artıracak, yerel yönetimler içinde özgün, çağdaş, değişime ve gelişime liderlik edebilecek bir Dijital Arşiv kurduk. Çiğli, kentleşme sürecini henüz tamamlamamış bir ilçe. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Dijital Arşiv uygulaması kentimizin farklı noktalarında devam eden ve bundan sonraki süreçte başlayacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarına büyük kolaylık sağlayacak. Mesai arkadaşlarımıza yönelik oluşturacağımız doğru iş programıyla operasyonel mükemmeliyeti sağlayarak hizmet kalitesini artıracağız" dedi. - İZMİR

Çiğli'de 5 milyon sayfalık dijital arşiv kuruldu
Çiğli'de 5 milyon sayfalık dijital arşiv kuruldu

YORUMLAR
500
Karton çuvallarını otomobilinin üzerinde taşıdı Karton çuvallarını otomobilinin üzerinde taşıdı İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ALEVLERE TESLİM OLDU İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ALEVLERE TESLİM OLDU

Güvenlik Önlemleri, geri dönüşüm, Çiğli, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli'de 5 milyon sayfalık dijital arşiv kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Yeni TFF başkanı kim olacak? İşte o adaylar
15:17 Seyyar simit satan kadının "Sen çöpçüsün, pisliksin" sözlerine üzülen temizlik görevlisi kadın gözyaşlarını tutamadı
15:17 Genç kadın "annem bana beddua etti" dedi, Nihat Hatipoğlu canlı yayında anneye seslendi
15:05 DSÖ dünya nüfusunun neredeyse tamamının sağlıksız hava soluduğunu açıkladı
14:52 Öcalan'ın doğum günü kutlamasına izin çıkmadı: Halfeti'de güvenlik güçleri ile grup arasında gerginlik
14:50 Trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16.00'da yeniden açılacak
14:29 Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı
14:28 Son seçimi tutturan şirketten yeni rakamlar: ORC'ye göre Millet ile Cumhur arasındaki fark 3,6'ya çıktı! AK Parti'nin oranı 28,4
14:25 Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu!
14:22 Galatasaray'da yeni gelişme: Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 15:32:45. #1.11#
SON DAKİKA: Çiğli'de 5 milyon sayfalık dijital arşiv kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement