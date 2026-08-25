Çiğli Belediye Başkanı Yıldız’ın makam aracına silahlı saldırı soruşturmasında 2 tutuklama

(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına 20 Ağustos'ta tabancayla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Çiğli Belediyesi hizmet binasının kapalı otoparkında bulunan Başkan Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına peş peşe ateş açılmasının ardından gözaltına alınan K.S. (21) ve S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Şüpheliler, savcılıkça sevk edildikleri sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından "kamu malına zarar vermek" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Belediye Başkanı Yıldız'ın park halindeki makam aracına 20 Ağustos'ta silahla ateş eden ve ardından kaçmaya çalışan K.S, buradaki görevliler tarafından yakalanmış, sonrasında olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilmişti.

Soruşturma sırasında K.S'ye yardım ettiği yönünde delillere ulaşılan S.D. de gözaltına alınmıştı.