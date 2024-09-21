Çiğli'de Katı Atık Tesisi Protestosu - Son Dakika
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Çiğli'de Katı Atık Tesisi Protestosu

Çiğli\'de Katı Atık Tesisi Protestosu

İzmir'in Çiğli ilçesinde vatandaşlar, Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin kapatılması için yürüyüş düzenledi. Mahalle muhtarı tarafından yapılan basın açıklamasında, uzun süredir devam eden sorunlara dikkat çekildi ve tesisin insan sağlığını tehdit ettiği vurgulandı.

21.09.2024 15:45  Güncelleme: 15:46
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(İZMİR)- İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi vatandaşlar tarafından protesto edildi. İnönü Mahallesi Muhtarlığı önünde toplanarak tesis güzergahında yürüyüş yapan vatandaşlar, tesisin kapatılmasını istedi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde vatandaşlar, Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin kapatılması talebiyle İnönü Mahallesi Muhtarlığı önünde toplanarak tesis güzergahında yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından basın açıklamasında bulunan vatandaşlar, "Mahkeme kararı uygulansın", "Harmandalı çöplüğü kapatılsın" sloganları attı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fatma Akçelik tarafından okunan ortak basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Biz çok değil, 32 yıllık haksızlığın son bulmasını istiyoruz. Biz Çiğli Dağları'nda çiçekler açsın istiyoruz. Biz halkımızın sağlığı için haksızlığın durmasını, Çiğli'nin çöp merkezi olmaktan kurtarılmasını istiyoruz. Biz ilçemizde koku değil, huzur; risk değil güven; çöp değil güzellikler istiyoruz. Bir yanımızda denizimiz, bir yanımızda dünyaca ünlü Kuş Cennetimiz ve çiçekler açan dağlarımız varken bu güzel ilçenin çöp deposu olmasını istemiyoruz. Bu haklı ve de yasal isteklerimizin de yetkililer tarafından görülmesini bekliyor, mahkeme kararlarının uygulanmasını istiyoruz. Artık bu hakkımız teslim edilmeli, Çiğli'nin makus talihi yenilmelidir.

"İnsan sağlığını azami şekilde tehdit etmektedir"

Şu gerçek açıkça bilinmelidir ki; Çiğli İzmir'in üvey evladı değildir. Çiğli İzmir'in çöp tenekesi değildir. Çiğli İzmir'in gözbebeği, Çiğliler de İzmir'in öz evlatlarıdırlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi aksini iddia ediyorsa bu ayıp onların ayıbı ve onların günahıdır. İzmir Bölge idare Mahkemesi 7. Dairesi'nin kararı açık ve nettir. Çiğli'de kurulu olan Atık Toplama Merkezi istihap haddini doldurmuş, artık kullanılamaz hale gelmiştir. Merkezde metan gazı sınırları en yüksek seviyelere ulaşmış, kent ve insan sağlığını azami şekilde tehdit etmektedir. Çöplerden yükselen koku tüm ilçemize yayılmakta, dayanılmaz bir seviyeye ulaşmıştır. Bilimsel olarak yapılan bütün tahlil ve tetkiklerde elde edilen veriler tamamen yaşam hakkımıza kast edildiğini göstermektedir. Fakat yasa ve bilimsel verileri görmezden gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçemizde hala yeni çöp alanları açmakta, arazi sahiplerinin topraklarını zorla istimlak etmek istemekte ve hayvancılıkla uğraşan halkımızı işinden etmek için çaba sarf etmektedir. Çöp merkezi yüzünden Çiğli'miz afet bölgesi ilan edilmiş, yapılaşması durdurulmuş ve sağlıksız bir yaşama mecbur edilmiştir. Buradan ifade etmek isteriz ki bu açıkça bir zulüm ve haksızlıktır. Fakat biz Çiğlililer, Çiğli'yi sevenler ve adalet isteyenler olarak bu zulme ve haksızlığa başkaldırıyoruz.

"Bizler Çiğli'mizde sağlıklı nefes alıp huzurla ve güvenle yaşamak istiyoruz"

Demokratik olarak, bir kentli olarak yasalarımızın bize tanıdığı hakkın mücadelesini vermek için gelin yürüyüşlerimizle hakkımızı arayacağımızı buradan haykırıyoruz. Bizler artık Çiğli'mizin tertemiz topraklarımızda ve çiçekler açan dağlarımızda çöp istemiyoruz. İlçemizde metan gazı patlamaları riskiyle yaşamak istemiyoruz. Bizler Çiğli'mizde sağlıklı nefes alıp huzurla ve güvenle yaşamak istiyoruz. 32 yıldır süren Çiğli çöp zulmü artık son bulsun. 30 ilçenin çöp yükünü artık tek başına Çiğli çekmesin. Adalet yerini bulsun bu haksızlık son bulsun. Çiğli'nin geleceği artık karartılmasın. Çiğlililer geleceğe sağlıkla ve güvenle baksın."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Çevre, Hukuk, Yerel, İzmir, Çiğli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiğli'de Katı Atık Tesisi Protestosu - Son Dakika

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