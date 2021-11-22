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Çiğli'de talep ve şikayetler çözümsüz kalmıyor - Son Dakika

Çiğli'de talep ve şikayetler çözümsüz kalmıyor

22.11.2021 13:54
Çiğli'de talep ve şikayetler çözümsüz kalmıyor

Çiğli Belediyesinde dijitalleşme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen CRM sistemiyle, 2021 yılında belediyeye gelen talep, istek ve şikayetlerin yüzde 93'ü çözüme kavuşturuldu.

Çiğli Belediyesinde dijitalleşme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen CRM sistemiyle, 2021 yılında belediyeye gelen talep, istek ve şikayetlerin yüzde 93'ü çözüme kavuşturuldu.

Çiğli Belediyesi, vatandaşın hizmet memnuniyet oranını yükseltmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, CRM sistemini hayata geçirmişti. Bu sistemle, talep, istek ve şikayetler dijital ortamdan alındı.

2021 yılı ocak ayından itibaren 13 farklı kanaldan belediyeye ulaştırılan toplam 31 bin 946 talep, istek ve şikayetin 29 bin 996'sı sonuçlandırıldı ve yüzde 93,90 çözüm oranına ulaşıldı. Gelen taleplerin 8 bin 914'ü web sitesinden, 7 bin 650'si WhatsApp, 4 bin 757'si halk masası, 10 bin 625'i ise diğer iletişim kanallarından alındı. Yıllık bazda sonuçlandırılan talep veya şikayetin yüzde 55'ine tekabül eden 16 bin 648 tanesi, 72 saat içinde çözüme kavuşturularak, talep ve şikayetlerin ortalama çözüm süresi 8,70 gün olarak gerçekleşti.

2020 yılında vatandaşlardan gelen 24 bin 503 talebin 22 bin 713'üne çözüm üreterek yüzde 92.69'luk bir oran yakalayan Çiğli Belediyesi, 2021 yılının ilk 11 ayında gelen 31 bin 946 talebin yüzde 93'lük kısmını çözüme kavuşturmuş oldu. Yine belediye, 2020 yılında 12 gün olan başvuru tamamlanma sürecini 8.7 güne çekerek önemli bir gelişim kaydetti.

Başkan Gümrükçü: "Bahane değil çözüm üretiyoruz"

Vatandaşlardan gelen talepleri en kısa sürede çözüme kavuşturmak adına çalıştıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Göreve gelirken Çiğlili hemşehrilerimize 'bahane değil çözüm üreteceğimizin' sözünü verdik. Bu doğrultuda, belediyemizin üzerindeki ölü toprağını atmak ve gerçek performansını açığa çıkarmak adına birtakım çalışmalar başlattık. Kurum içi iletişimimizi kuvvetlendirmek amacıyla CRM Merkezini kurduk. Vatandaşlarımızın belediyeye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 13 farklı iletişim kanalımızı aktif hale getirdik. Hayata geçirdiğimiz bu sistemle, belediyemize gelen talep, istek ve şikayetleri tek bir merkezde topluyor ve ilgili müdürlüklerimize iletiyoruz. Başvurularla ilgili süreç takibi yapıyoruz. Aylık olarak, performans değerlendirme toplantıları düzenliyoruz. Eksilerimizi ve artılarımızı masaya yatırıyoruz. Elimizdeki 2021 yılı verileri kurduğumuz bu sistemin Çiğli ve Çiğlililer için ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi. - İZMİR

Çiğli'de talep ve şikayetler çözümsüz kalmıyor
Çiğli'de talep ve şikayetler çözümsüz kalmıyor

Çiğli Belediyesi, Çiğli, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli'de talep ve şikayetler çözümsüz kalmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiğli'de talep ve şikayetler çözümsüz kalmıyor - Son Dakika
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