Cihan Berk'in Yargılanması Başladı - Son Dakika
Cihan Berk'in Yargılanması Başladı

15.04.2026 13:47
Cihan Berk, terör örgüt üyeliği iddiasıyla yargılanıyor, tutukluluğu devam kararlaştırıldı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Pir Haber Ajansı (PİRHA) Tunceli muhabiri Cihan Berk'in "terör örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, Cihan Berk'in tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Cihan Berk, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Berk'in avukatı Kenan Çetin ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Cihan Berk, "Yaptığım tek faaliyet gazetecilik faaliyetidir. Hiçbir örgütsel faaliyet yürütmedim. Ebru Timtik ile ilgili yaptığım haber ve sinevizyon gösterimi suç olarak gösteriliyor. Ebru Timtik kimdir? Ebru Timtik, İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukattır. Hayatını hak ve hukuk mücadelesine adamış bir avukattır. Kendisi tutuklanıp cezaevine kondu. Onunla ilgili yaptığım haberler suç olarak gösterilemez. Kendisi her zaman Türkiye'de mağduriyet yaşayan insanların hakkını savunmuştur. Timtik'in savunuculuğunu haberleştirmek suç olamaz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti Cihan Berk'in tutululuğuna devam kararı vererek, eksiklerin giderilmesi için davayı 3 Haziran'a erteledi.

PİRHA Tunceli muhabiri Cihan Berk, 19 Aralık 2025 tarihinde "örgüt üyeliği" iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ Cezaevi'ne gönderilmişti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Cihan Berk'in Yargılanması Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Cihan Berk'in Yargılanması Başladı - Son Dakika
