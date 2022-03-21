Çikolatalar bu kez çocuklardan geldi - Son Dakika
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Çikolatalar bu kez çocuklardan geldi

21.03.2022 15:03
Çikolatalar bu kez çocuklardan geldi

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ilkokul öğrencileri, çikolata sevmesiyle tanınan down sendromlu Ramazan Aşık'a sürpriz yaparak çikolata ve çeşitli hediyeler verdi.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ilkokul öğrencileri, çikolata sevmesiyle tanınan down sendromlu Ramazan Aşık'a sürpriz yaparak çikolata ve çeşitli hediyeler verdi.

Down sendromlu Ramazan Aşık, 21 Mart, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Sarıcakaya'daki Fatih İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Miniklerin sevgi seliyle karşılaşan Aşık, burada öğrencilerle birlikte derse katıldı.

Bu kez çikolatalar çocuklardan geldi

Çikolatayı çok sevdiği bilinen ve ilçedeki herkese çikolata dağıtan Aşık'a bu kez öğrenciler çikolata hediye etti. Öğrenciler, ayrıca onun için yazdıkları notları ve çeşitli hediyeleri de Aşık'a verdiler.

Okul Müdürü Süleyman Bilen ve Sarıcakaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar da yakından ilgilendikleri Aşık'a çiçek ve çikolata takdim ettiler. - ESKİŞEHİR

Çikolatalar bu kez çocuklardan geldi
Çikolatalar bu kez çocuklardan geldi
Çikolatalar bu kez çocuklardan geldi
Çikolatalar bu kez çocuklardan geldi
Çikolatalar bu kez çocuklardan geldi

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Ramazan Aşık, Sarıcakaya, Eskişehir, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çikolatalar bu kez çocuklardan geldi - Son Dakika


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