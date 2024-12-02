Çıldır\'da Taşımalı Servislere Denetim

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Çıldır ilçesinde taşımalı servis araçları, kurulan Denetim Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde denetlendi.

Araçların ehliyet, muayene, emniyet kemeri, kamera, lastik, yangın tüpü gibi donanımları eksiksiz bir biçimde kontrol edildi. Denetim sürecinde, güzergah planlamaları ve öğrenci taşıma kurallarına yönelik inceleme yapıldı.

Denetlemeye, Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, İlçe Şube Müdürü Mete Coşkun, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Birgül Oral ve Polis Memuru Tolga Avşar katıldı. Denetlemede araçların eksiksiz olması memnuniyetle karşılanırken denetleme komisyonu şoförlere teşekkür etti. - ARDAHAN