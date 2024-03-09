Çıldır'daki okullarda deprem ve yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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Yerel

Çıldır'daki okullarda deprem ve yangın eğitimi verildi

Çıldır\'daki okullarda deprem ve yangın eğitimi verildi

Çıldır Anaokulu'nda düzenlenen etkinliklerde öğrencilere deprem ve yangın durumlarında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. İtfaiye personeli tarafından yangın kontrolü ve tahliye çalışmaları da gerçekleştirildi.

09.03.2024 11:45  Güncelleme: 11:50
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1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle Çıldır'daki okullarda etkinlikler devam ediyor.

Çıldır Anaokulunda Afet ve Acil Durum Eğitim Tatbikatı kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle, öğrencilere yangın ve deprem durumlarında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.

Olası bir afet veya kaza durumunda öğrencilerde afete hazırlık bilinci oluşturmak için etkinlikler uygulandı. Öğrencilere çök-kapan-tutun hareketinin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi. Ardından depremden sonra binadan tahliye çalışması yapılarak bahçeye çıkılıp çember oluşturularak deprem tahliye tatbikatı tamamlandı.

Çıldır Anaokulu tarafından ağırlanan Çıldır Belediyesi itfaiye personeli miniklere yangının ne olduğu, zararları ve nasıl kontrol altına alındığı hakkında bilgi verdi. Yangın anında neler yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çıldır'daki okullarda deprem ve yangın eğitimi verildi - Son Dakika

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