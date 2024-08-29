Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Kurumlar arası Voleybol turnuvası düzenleniyor

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Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği Kurumlar arası Voleybol turnuvası başlıyor.

Çıldır Kaymakamlığının destekleriyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 16-23 Eylül 2024 tarihleri arasında Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi çok amaçlı spor salonunda Kurumlar arası Voleybol turnuvası yapılacak.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut yaptığı açıklamada, "Amacımız kamuda çalışan personellerimizin kaynaşmasını sağlamak, yapacağımız turnuvanın kardeşlik ve centilmenlik ruhu çerçevesinde oynanmasına teşvik etmektir." ifadesinde bulundu.

Dereceye giren takımların ödülleri Çıldır Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca takdim edilecek. - ARDAHAN