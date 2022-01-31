Çıldır Gölü'nde başarılı öğrencilere ücretsiz atlı kızak gezisi - Son Dakika

ARDAHAN (İHA) – Ardahan'da takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler için Çıldır Gölü üzerinde ücretsiz atlı kızak gezisi düzenlendi.

Çıldır ilçesinde donan Çıldır Gölü birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Karne alan öğrencilere Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak gezisi düzenlendi. Takdir ve teşekkür belgesi alan başarılı öğrenciler, donan göl üzerinde ilk önce atlı kızağa bindi, daha sonra halay çekti.

Göl üzerinde atlı kızakçılık yapan Ufuk Ada, "Okulların tatil olmasının ardından biz de nasıl çocuklara faydamız olur diye düşündük. Sonrasında arkadaşlarla birlikte özellikle takdir ve teşekkür alan öğrencileri ücretsiz olarak göl üzerinde gezdirelim dedik. Bayağı da ilgi gördü. İnşallah çocuklarımız iyi okur, başarılı olurlar bizler de onları hep ücretsiz gezdirip eğlendiririz" dedi.

Durumdan memnun olan öğrenciler, "Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri ücretsiz atlı kızağa bindirdiler. Çok güzel" dediler. - ARDAHAN