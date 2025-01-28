Çıldır Gölü'nde Cesur Buz Denemesi - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde Cesur Buz Denemesi

Çıldır Gölü\'nde Cesur Buz Denemesi

İclal Güvenç, Çıldır Gölü'nde eksi 20 derecede 30 saniye buzlu suya girdi, viral oldu.

28.01.2025 09:29
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Her gün yüzlerce turistin ziyaret ettiği Çıldır Gölü, ilginç görüntülere sahne oluyor. Bir kadın Çıldır Gölü'nde buzlu suya girerek yaklaşık 30 saniye suyun içerisinde kaldı. O anlar soysal medyada viral oldu.

Kars'ın Arpaçay sınırlarında bulunan Çıldır Gölü'ne atlı kızağa binmek üzere gelen İclal Güvenç, kızakçıların gölün üzerinde buzları kırarak balık tutmak için kullandığı yere geldi. Burada koluna bağladığı halat ile eksi 20 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girerek rekor denemesi yapmak isteyen İclal Güvenç, soğuk suda yaklaşık 30 saniye kalabildi. Güvenç, daha sonra atlı kızakçı Dural Daşdemir'in yardımıyla sudan çıktı.

Güvenç'in daha sonra sosyal medyada paylaştığı görüntüler, bir anda binlerce kişi tarafından beğenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çıldır Gölü'nde Cesur Buz Denemesi - Son Dakika

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