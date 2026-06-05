Çıldır İlkokulu\'nda Tatlı Şenlik Coşkusu

Çıldır İlkokulu'nda muhteşem yıl sonu tatlı şenliği düzenlendi. Öğrenci velilerinin özenle hazırlamış oldukları çeşitli tatlılar tüm katılımcılılara ikram edildi.

Çıldır ilkokul Müdürü Serkan Çanak'ın ev sahipliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız'ın katılımıyla gerçekleşen şenlikte tam bir şölen tadında geçti.

Öğretmenlerin emeği, öğrencilerin neşesi ve velilerin büyük desteğiyle birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilediği şenlik katılım düşünülenin üzerinde gerçekleşti. Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız etkinlikte emeği geçen herkese yürekten teşekkür etti. - ARDAHAN