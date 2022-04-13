Çıldır karlı bir güne uyandı - Son Dakika
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Çıldır karlı bir güne uyandı

13.04.2022 10:45
Çıldır karlı bir güne uyandı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Kentte kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Sabah beyaz örtüye uyananlar, evlerinin ve işyerlerinin önünü temizlemeye başladı. Nisan ayının ortasında kar yağışının yaşam şartlarını olumsuz etkilediğini beyan eden esnaf, kar yağışından bir hayli şikayetçi.

İlçe merkezinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Sürücülerden bazıları buz pistine dönen yollarda ilerlemekte zorlanırken, kayganlaşan yolda bir aracı ise vatandaşlar iterek çıkardı. - ARDAHAN

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Ordu'da yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı! Ordu'da yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı! Ardahanlı vatandaşlar Nisan ayında güne karla uyandılar Ardahanlı vatandaşlar Nisan ayında güne karla uyandılar

Hisarcık, Ardahan, Çıldır, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çıldır karlı bir güne uyandı - Son Dakika


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