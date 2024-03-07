Çıldır Kaymakamı Enerji Üreten Barajları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çıldır Kaymakamı Enerji Üreten Barajları Ziyaret Etti

Çıldır Kaymakamı Enerji Üreten Barajları Ziyaret Etti

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Çıldır'da bulunan enerji üreten barajları ziyaret ederek bilgi aldı. Kaymakam İpek, işletme müdüründen bilgiler alarak tesis bölümlerini gezdi ve personellerle sohbet etti. Ziyarete çeşitli kurumların yetkilileri de eşlik etti.

07.03.2024 11:14  Güncelleme: 11:15
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Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek Çıldır'da enerji üreten barajları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

84.68 MWe kurulu gücü ile elektrik enerjisine sahip Çıldır Kayabeyi Barajı ve Akıncı HES İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret eden Çıldır Kaymakamı M.Enes İPEK işletmede incelemelerde bulundu. İşletme Müdürü Musa Özturna'dan bilgiler alan Kaymakam İpek, tesis bölümlerini ziyaret ederek çalışan personellerle sohbet edip kolaylıklar diledi.

Ziyarete Kaymakam Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek'e, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Fatih Karataş, İlçe Yazı işleri Müdürü Mete Coşkun, İlçe Özel İdare Müdürü Tefuk Koca ve SYDV Müdürü İsmail Baydar eşlik etti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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