Çılgın Mısırcı, 81 il projesinin 15\'inci durağında Nevşehir\'de özel çocuklarla buluştu

Karabük'te yaklaşık 10 yıldır mısır satan ve 'Çılgın Mısırcı' olarak tanınan Yasin Yassıçayır'ın 81 ilde özel çocuklarla bir araya gelme projesi kapsamında 15'inci durağı Nevşehir oldu.

Kendi tezgahından elde ettiği gelir ve hayırseverlerin desteğiyle Türkiye'nin farklı illerindeki özel eğitim okullarını ziyaret eden Yassıçayır, özel çocukların yüzünde tebessüm oluşturmayı amaçlıyor. Daha önce 14 ilde etkinlik gerçekleştiren Yassıçayır'ın 15'inci durağı Nevşehir oldu.

Nevşehir'de düzenlenen etkinliğe Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da katıldı. Başkan Arı, etkinliğe katılan özel eğitim öğrencilerine şeker ve oyuncak dağıtarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

"Hedefim 81 ilde özel çocuklarımıza ulaşmak"

Çılgın Mısırcı Yasin Yassıçayır, hedefinin 81 ilde özel çocuklarla bir araya gelmek olduğunu belirterek, "Her ilden bir okula gidip özel çocuklarımızı mutlu ediyorum. Onların yüzünde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Kendi tezgahımdan elde ettiğim gelir ve hayırseverlerin desteğiyle şehir şehir dolaşıyorum. Çocuklarımız mutlu oluyor, ailelerimiz mutlu oluyor. En büyük hayalim 81 ilde bu etkinliği gerçekleştirmek. İnşallah Allah nasip ederse 81 ilin tamamına ulaşacağım" dedi.

Etkinliğe katılan velilerden Özlem Usta ise Yassıçayır'a teşekkür ederek, "Karabük'ten buraya kadar gelip böyle güzel bir etkinlik düzenledikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Özel çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızın yüzünün gülmesine vesile oldular" diye konuştu.

Çocukların gönüllerince eğlendiği etkinlikte özel eğitim öğrencilerine mısır ikram edildi.