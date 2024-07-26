Çılgına dönen grubu polis bile ayıramadı, kimse kavganın sebebini anlamadı - Son Dakika
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Yerel

Çılgına dönen grubu polis bile ayıramadı, kimse kavganın sebebini anlamadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekerken, kimse kavganın neden çıktığını anlayamadı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin, müdahalesine rağmen adeta çılgına dönen tarafların birbirlerine saldırması yer aldı. Olay, Kuşadası ilçesi Güvercinada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, kimse kavganın sebebini anlayamadı. Kavgada tarafları ayırmak isteyen polis ekipleri zaman zaman zor kullanmak zorunda kalsa da, etrafındaki polislere aldırış etmeyen taraflar ise birbirlerine saldırmaya devam etti. Bir anda büyüyen kalabalık sebebiyle kavga yola kadar taşarken, trafikte aksamalar meydana geldi, yol kenarında park halinde bulunan araçlar da kavgadan nasibini aldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu taraflar güçlükle ayrılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay anında çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ise kalabalık grubun birbirine saldırması ve polis ekiplerin tarafları ayırmaya çalışması yer aldı.

26.07.2024 00:33
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Çılgına dönen grubu polis bile ayıramadı, kimse kavganın sebebini anlamadı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekerken, kimse kavganın neden çıktığını anlayamadı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin, müdahalesine rağmen adeta çılgına dönen tarafların birbirlerine saldırması yer aldı.

Olay, Kuşadası ilçesi Güvercinada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, kimse kavganın sebebini anlayamadı. Kavgada tarafları ayırmak isteyen polis ekipleri zaman zaman zor kullanmak zorunda kalsa da, etrafındaki polislere aldırış etmeyen taraflar ise birbirlerine saldırmaya devam etti. Bir anda büyüyen kalabalık sebebiyle kavga yola kadar taşarken, trafikte aksamalar meydana geldi, yol kenarında park halinde bulunan araçlar da kavgadan nasibini aldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu taraflar güçlükle ayrılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay anında çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ise kalabalık grubun birbirine saldırması ve polis ekiplerin tarafları ayırmaya çalışması yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çılgına dönen grubu polis bile ayıramadı, kimse kavganın sebebini anlamadı - Son Dakika

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