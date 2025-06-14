Çilimli\'de Çocuklara Yeni Park Müjdesi

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, çocuklara karne hediyesi niteliğinde güzel bir sürpriz yapıldı. Çilimli Belediyesi tarafından Sapak Mevkii'nde yapımı tamamlanan yeni çocuk parkı, miniklerin hizmetine sunuldu.

Çocukların güvenli ve keyifli vakit geçirebilmesi amacıyla tasarlanan parkta, zemin tamamen kauçuk malzeme ile kaplanarak yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi hedeflendi. Renkli oyun grupları ve güvenli oyun alanlarıyla dikkat çeken park, çocuklara eğlence dolu anlar sunarken, ailelere de huzurlu bir ortamda vakit geçirme imkanı sağlıyor.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, çocukların sağlıklı gelişimi ve ailelerin sosyal yaşamına katkı sunmak amacıyla benzer projelerin devam edeceğini belirtti. - DÜZCE