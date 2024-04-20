Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, vefa ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, vefa ziyaretlerine devam ediyor

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, vefa ziyaretlerine devam ediyor

Düzce'nin Çilimli ilçesinde çalışmalarına devam eden Kaymakam Furkan Alpay, yaşlı büyüklere yönelik vefa ziyaretleri başlattı. Son olarak Topçular Mahallesi'nde ikamet eden emekli imam hatip Avni Avcı'yı evinde ziyaret etti.

20.04.2024 10:28
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DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, ilçe de başlattığı 'vefa' ziyaretlerine devam ediyor.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde çalışmalarına devam eden Kaymakam Furkan Alpay, geçtiğimiz aylarda yaşlı büyüklere yönelik vefa ziyaretleri başlattı. İlçenin ileri gelenleri ve büyüklerini tek tek ziyaret eden Kaymakam Alpay, son olarak Topçular Mahallesi'nde ikamet eden emekli imam hatip Avni Avcı'yı evinde ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyaretin sonunda Avni Avcı, Kaymakam Alpay'a teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, vefa ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

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