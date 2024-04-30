Çilimli Kaymakamlığı Proje Ofisi, 8. sınıf öğrencilerini üniversiteye götürdü - Son Dakika
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Çilimli Kaymakamlığı Proje Ofisi, 8. sınıf öğrencilerini üniversiteye götürdü

Çilimli Kaymakamlığı Proje Ofisi, 8. sınıf öğrencilerini üniversiteye götürdü

Çilimli Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından düzenlenen meslek tanıtım projesi kapsamında, Çilimli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 8. sınıf öğrencileri, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Öğrenciler, Gastronomi bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri ile bir araya gelerek aşçılık mesleği ve gastronomi hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda öğrencilerin uygulamada gerçekleştirdikleri tabaklar değerlendirildi ve fotoğraf çekimi yapıldı.

30.04.2024 10:10  Güncelleme: 10:15
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Çilimli Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından düzenlenen ve Çilimli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 8. sınıf öğrencileri, meslek tanıtım projesi çerçevesinde, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nu gezdi.

Konuk öğrenciler, Gastronomi bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri ile bir araya gelerek aşçılık mesleği ve gastronomi hakkında bilgi, görüş ve önerileri dinledi, merak ettikleri soruların cevaplarına ulaştı. Öğretim Görevlileri Vedat Kayış ve Atıf Akkil ise mutfak yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verdi ve konuk öğrencilerin uygulamada gerçekleştirdikleri tabakları değerlendirdi.

Ziyaret, günün anısı için gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çilimli Kaymakamlığı Proje Ofisi, 8. sınıf öğrencilerini üniversiteye götürdü - Son Dakika

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