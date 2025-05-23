Cilt Kanserinden Korunma Yöntemleri - Son Dakika
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Cilt Kanserinden Korunma Yöntemleri

23.05.2025 21:55
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Dr. Hannarici, cilt kanserinden korunmanın basit önlemlerle mümkün olduğunu vurguladı.

Basit önlemlerle cilt kanserinden korunun

BURSA - Cilt kanserinin yetişkin ve çocuklarda görebildiğine dikkat çeken Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Zekeriya Hannarici, korunmanın basit olduğunu ve ciltte oluşan lekelerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Zekeriya Hannarici, cilt kanserinin dünyada en sık görülen kanser türlerinden birisi olduğunu belirtti. Erken teşhis edildiğinde tamamen tedavi edilebilir olduğu bilgisini veren Uzm. Dr. Hannarici, "Cilt kanseri, önlenebilir kanserler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. En çok karşılaştığımız cilt kanseri türleri; bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom ile en agresif ve en tehlikelisi olan malin melanomdur" dedi.

Özellikle güneşe uzun süre ve korunmasız kalmak, solaryum gibi yapay ultraviyole kaynaklarını kullanmak, açık tenli olmak ve ailede cilt kanseri öyküsü bulunmasının riski artıran faktörler olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Hannarici, cilt kanserinden korunmanın mümkün olduğunu ifade etti. Bunun için yapılması gerekenlerin oldukça basit olduğunu vurgulayan Hannarici, "Güneşe çıkarken geniş spektrumlu, yüksek koruma faktörlü güneş kremlerini kullanmak gerekir. Özellikle saat 10.00-16.00 arasında uzun süre güneşe çıkmaktan kaçınmak gerekir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler tercih etmek lazım. Cildinizde yeni oluşan ya da şekli, rengi, boyutu değişen benleri mutlaka bir dermatoloğa gösterin" şeklinde konuştu.

Ciltteki her değişimin basit bir leke olmayabileceğinin altını çizen Hannarici, cilt kanserinde erken tanının hayat kurtarıcı olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Cilt kanseri sadece ileri yaşta değil, gençlerde ve çocuklarda da görülebiliyor. Bilinçli davranmak kendimizi değil, sevdiklerimizi de korumaktadır. Bugün aynaya baktığımızda sadece bir görüntü değil, aynı zamanda sağlığımıza dair ipuçlarını da görebiliyoruz. Cildinize dikkat edin, değişikliklere geç kalmayın. Korunmak kolay, tedavi mümkün, geç kalmak risklidir.

Kaynak: İHA

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