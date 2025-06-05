Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu

Cilvegözü Sınır Kapısı\'nda Bayram Yoğunluğu
05.06.2025 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'dan Suriye'ye giden tırlarda bayram öncesi yoğunluk artarken, Suriyelilerin dönüşü hızlandı.

Hatay'dan Suriye'ye giden tırların bayram öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğu devam ediyor.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam başta olmak üzere Halep gibi nüfus oranının fazla olduğu şehirlere yurt dışından ithal ürünler girmeye başladı. Yıllar sonra Türkiye'den giden ürünler de Suriye'nin her noktasına ulaşmaya başladı İki ülke arasındaki ticaret hacminin genişlemesi Hatay'daki sınır kapılarında da bayram öncesi ticaret yoğunluğunu artırdı. Öte yandan bayrama sayılı günler kala sınır kapısından ülkesine dönen Suriyelilerin sayısında da artış görülmüştü.

"Günlük ortalama 500 araç kapıdan geçiyor"

6 yıldır tır şoförlüğü yapan ve bayram için Suriye sınır kapısında bekleyen Mehmet Şimşek (36), "Savaştan önce çalışıyordum. Karşı tarafa giremiyoruz. Bir hafta yoğunluk oluyor. Deprem bölgesi olduğu için iş sahamız biraz küçüldü. Yani şu an bir tek ihracat olarak tırlara çalışabiliyoruz. Günlük ortalama 500 araç kapıdan geçiyor" dedi.

"Çadır tente dediğimiz şeylerin işleri iki kat arttı çünkü genelde çimentodur brikettir gibi ürünler arttı"

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu olduğunu dile getiren Mehmet Ali Ersöz, "Savaştan önce de götürüyorduk. Savaş sonrası da götürüyoruz. Çadır tente dediğimiz şeylerin işleri iki kat arttı çünkü genelde çimentodur brikettir gibi ürünler arttı. Suriyelilerin gidişi çok fazla arttı. Haddinden fazla da Suriyelilerin göçü var, bizim çok tanıdık insanlarımız var yıllardır böyle arkadaş kardeş gibi olduğumuz insanlar var. Kime sorsak gideceğim diyor ve çoğu da gitti. İşlemler ortalama üç dört gün sürüyor. Bizim valimizden Allah razı olsun. Valimiz de bu işi çok iyi koordine ediyor. Bizi böyle araçlarda beklememizi sağlamıyor. Sıra sistemi oluşturmuşlar. Beyannamemizi kaydedip gidip evimizde yatıyoruz. Sıramız geldiği zaman da hemen geliyoruz. Böylece yolda yoğunluk olmuyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Suriye, Yerel, Dünya, hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar

18:49
Osimhen’den Suudi Arabistan kararı
Osimhen'den Suudi Arabistan kararı
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
08:30
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
08:22
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 19:47:05. #7.13#
SON DAKİKA: Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.