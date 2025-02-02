ÇIMENTAŞ'tan Çocuklara Eğlenceli Etkinlik - Son Dakika
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ÇIMENTAŞ'tan Çocuklara Eğlenceli Etkinlik

ÇIMENTAŞ\'tan Çocuklara Eğlenceli Etkinlik

ÇIMENTAŞ, çocukların eğitim hayatına katkı sağlayan sosyal etkinlikler düzenliyor.

02.02.2025 15:33
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Çimentaş Elazığ ve Kars'taki çimento fabrikalarında görev yapan çalışanların çocukları, okul dönemi öncesinde düzenlenen hem eğlenceli hem de eğitici bir etkinlikte bir araya geldi.

ÇİMENTAŞ'ın sosyal sorumluluk anlayışı ve eğitime verdiği destek çerçevesinde organize edilen bu özel hafta sonu etkinliği, miniklerin yeni eğitim-öğretim yılına daha motive başlamalarını sağlarken, sosyal ve bilişsel gelişimlerine de katkılar sundu.

Etkinlik kapsamında, çocuklara özel olarak hazırlanan menülerle keyifli bir yemek ikramı yapıldı. Ardından, eğlenceli ve eğitici içeriğe sahip bir sinema filmi izleyerek keyifli vakit geçirdiler. Sinema deneyiminin ardından, çocukların birbirileri ile sosyalleşmesi için zaman ayrılarak yeni arkadaşlıkların kurulmasına da zemin hazırlandı.

ÇİMENTAŞ yetkilileri, iş hayatında emeği büyük olan çalışanların aileleriyle mutlu vakit geçirmelerini önemsediklerini belirterek, benzer etkinliklerin gelecekte de artarak devam edeceğini ifade etti. Bu tür etkinliklerin, çocukların eğitim hayatlarına pozitif katkı sağlamanın yanı sıra sosyal becerilerini ve toplumsal etkileşimlerini de güçlendirdiğine dikkat çekildi.

ÇİMENTAŞ olarak, çalışanların ve ailelerinin sosyal hayatını desteklemeye, eğitime ve toplumsal gelişime katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayan yetkililer, bu tür etkinliklerin şirket politikalarının önemli bir parçası olduğunu belirtti. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ÇIMENTAŞ'tan Çocuklara Eğlenceli Etkinlik - Son Dakika

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