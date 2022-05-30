Cimnastik grup şampiyonları belli oldu - Son Dakika
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Cimnastik grup şampiyonları belli oldu

30.05.2022 15:33
Cimnastik grup şampiyonları belli oldu

Adıyaman Yeni Mahalle Cimnastik Salonunda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup müsabakaları sona erdi.

Adıyaman Yeni Mahalle Cimnastik Salonunda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup müsabakaları sona erdi.

28 - 29 Mayıs tarihleri arsında yapılan ve 2 gün süren Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup Müsabakalarına Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak ve Kilis illerinden 130 sporcu katıldı.

Adıyaman'da düzenlenen her organizasyonda yüzlerce sporcuyu misafir ettiklerini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Çocukların gelişimi ve gelecekte seçecekleri branş için cimnastik önemli bir alt yapıdır. İlimizde gerçekleşen müsabakalarda dereceye giren sporcularımız 24-26 Haziran tarihleri arasında Malatya'da yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Yarı Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Ben tüm sporcularımızı ve takımlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Müsabakalarda, kızlar takımında 1.Diyarbakır, 2. Gaziantep, 3. Şanlıurfa, 4.Şırnak, 5.Adıyaman ve 6.Siirt oldu. Erkek takımında ise 1.Gaziantep, 2.Kilis, 3. Şırnak, 4.Adıyaman, 5.Şanlıurfa ve 6. Diyarbakır elde etti. - ADIYAMAN

Cimnastik grup şampiyonları belli oldu
Cimnastik grup şampiyonları belli oldu
Cimnastik grup şampiyonları belli oldu

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Şanlıurfa, Cimnastik, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cimnastik grup şampiyonları belli oldu - Son Dakika


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