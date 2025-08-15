Çin Büyükelçisi: Tarih Barış İçin Dersler Sunar - Son Dakika
Yerel

Çin Büyükelçisi: Tarih Barış İçin Dersler Sunar

15.08.2025 14:14
Çin'in Ankara Büyükelçisi, tarihi unutmamanın dünya barışı için önemini vurguladı.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, "Tarihi unutmamak, tarihten ders almak ve dünya barışı ve huzurunun korunmasının önemini unutmamak demektir" dedi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliğinde İkinci Dünya Savaşı'nda Faşizme Karşı Zaferin 80. yıl dönümü vesilesiyle "Tarihi Unutmayalım, Barışı Koruyalım" Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi. Büyükelçi Xuebin'in ev sahipliğinde gerçekleşen panele Prof. Dr. Seriye Sezen, Tevfik Kadan, Prof. Dr. Hasan Ünal, Kuntay Gücüm, Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Hacer Şule Perinçek katıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nın zaferi, dünya barışı ve kalkınmasın için yeni bir sayfa açtığını belirten Büyükelçi Xuebin, 80. yıldönümünü vesileyle tarihten dersler çıkarmanın ve çağın sorumluklarını üstlenmenin önemini vurguladı.

"Tarihi unutmamak dünya barışı ve huzurunun korunmasının önemini unutmamak demektir"

Tarihin en iyi ders kitabı ve en iyi uyarıcı olduğunu belirten Xuebin, "Tarihi unutmamak, tarihten ders almak ve dünya barışı ve huzurunun korunmasının önemini unutmamak demektir. Çin halkı savaşın getirdiği acıları asla unutmaz ve barışı yorulmak bilmeden aramaktadır. Geçmiş geleceğe ışık tutar. Tarihsel deneyimleri ve dersleri unutmamalıyız, kini sürdürmek için değil, iyi kalpli insanların barışa duyduğu özlemleri ve kararlılıklarını uyandırmak içindir. Tarihten ders alıp geleceğe bakmalıyız. Tüm dünya halkları, barışın kolaylıkla elde edilmediğini ve daha da fazla değer verilmesi gerektiğini asla unutmamalıdır. Kalıcı barış sağlamak için, İkinci Dünya Savaşı'na doğru tarihsel bakış açıyla bakmalı ve tarihsel gerçekleri savunmalıyız. Ne yazık ki aradan 80 yıl geçtikten sonra bugün bile hala az sayıda insan tarihin temel gerçeklerini ve savaşta hayatını kaybeden on milyonlarca masum insan hiçe saymakta, tarih akışına ters düşerek işgal tarihini defalarca inkar ediyor ve hatta aklamaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nın tarihi gerçeklerini çarpıtmaya ya da savaşın zaferini inkar etmeye yönelik her türlü girişim başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Dünya halkları tarihin geriye dönülmesine izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Çin, Türkiye'nin tek Çin ilkesine sarsılmaz bağlılığını büyük takdirle karşılamaktadır"

İkinci Dünya Savaşı'nın acı derslerini unutmadıklarını aktaran Xuebin, "Bencillik, hegemonya ve güçlülerin zayıfları ezdiği orman kanunlarının yeniden canlanmasına asla şans verilmemelidir. Çin, Türkiye'nin tek Çin ilkesine sarsılmaz bağlılığını büyük takdirle karşılamaktadır. Türkiye dahil olmak üzere uluslararası toplumla el ele vererek İkinci Dünya Savaşı'nın zaferinin kazanımlarını kararlılıkla savunmaya, gerçek çok taraflılığı korumaya, ortak istişare, ortak inşa ve paylaşım ilkelerine dayalı küresel yönetişim anlayışıyla insanlık için daha parlak bir gelecek inşa etmeye hazırız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Kültür, ankara, Yerel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
