Çin, Doğum Oranlarını Artırmak İçin Ödeme Yapacak - Son Dakika
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Yerel

Çin, Doğum Oranlarını Artırmak İçin Ödeme Yapacak

29.07.2025 12:40
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Çin hükümeti, 3 yaş altındaki çocuklar için ailelere yıllık 3.600 yuan ödeme yapacak.

Çin hükümeti doğum oranlarını artırmayı amaçlayan ilk ülke çapındaki programı kapsamında, 3 yaşın altındaki her çocuk için yılda 3 bin 600 yuan (500 dolar) ödenmesi kararını aldı.

Çinli yetkililer, ülkedeki doğum oranının iktidardaki Komünist Parti'nin yaklaşık 10 yıl önce tartışmalı tek çocuk politikasını kaldırmasına rağmen düşmeye devam etmesinin ardından yeni bir adım attı. Çin hükümeti doğum oranlarını artırmayı amaçlayan ilk ülke çapındaki programı kapsamında, 3 yaşın altındaki her çocuk için yılda 3 bin 600 yuan (500 dolar) ödenmesi kararını aldı. Hükümetin dün açıkladığı program kapsamında, aileye yapılacak yardımların yaklaşık 20 milyon ailenin çocuk yetiştirme masraflarına yardımcı olması bekleniyor. Programla, ebeveynlere çocuk başına toplam 10 bin 800 yuan ödeme yapılacak. Ayrıca Çin basını, söz konusu politikanın bu yılın başından itibaren geriye dönük olarak uygulanacağını duyururken, 2022 ile 2024 yılları arasında çocuk sahibi olan aileler de kısmi yardım için başvurabilecek.

Mart ayında, Çin'in kuzey bölgesinde bulunan Hohhot şehri, en az 3 çocuğu olan çiftlere çocuk başına 100 bin yuana kadar destek vermeye başladı. Pekin'in kuzeydoğusundaki Shenyang şehri, üçüncü çocuğu 3 yaşın altında olan yerel ailelere ayda 500 yuan destek sağlıyor. Geçen hafta Pekin de yerel yönetimlere ücretsiz okul öncesi eğitim uygulaması için planlar hazırlamaları çağrısında bulundu.

Çin çocuk yetiştirmenin en pahalı olduğu yerlerden biri

Çin merkezli YuWa Nüfus Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ülke göreceli olarak çocuk sahibi olmak için dünyanın en pahalı yerleri arasında yer alıyor. Araştırmada, Çin'de bir çocuğu 17 yaşına kadar büyütmenin maliyetinin ortalama 75 bin 700 dolar olduğu kaydedildi.

Ocak ayında açıklanan resmi rakamlara göre, Çin'in nüfusu 2024 yılında üst üste üçüncü kez azalırken Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, Çin'de 2024 yılında 9,54 milyon bebek dünyaya geldi. - PEKİN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Yaşam, Çocuk, pekin, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çin, Doğum Oranlarını Artırmak İçin Ödeme Yapacak - Son Dakika

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