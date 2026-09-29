Çin'e giden Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya CHP'den kesin ihraç edildi - Son Dakika
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Çin'e giden Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya CHP'den kesin ihraç edildi

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Çin\'e giden Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya CHP\'den kesin ihraç edildi
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CHP Muğla İl Başkanlığı, Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edildiğini açıkladı. Başkaya'nın, Fethiye Belediyesi heyetiyle Çin'e gittikten sonra dönmediği ve hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle ülkede kaldığı öne sürülmüştü.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)- CHP Muğla İl Başkanlığı, Fethiye Belediyesi heyetiyle Çin'e giden CHP'li Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya hakkındaki iddialar nedeniyle parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edildiğini açıkladı.

Fethiye Belediyesi heyetiyle Çin'in Zhejiang eyaletindeki Jinhua kentinde düzenlenen "BRI Ülkelerinde Yönetim Kapasitesini Geliştirme Semineri"ne katılan Başkaya'nın, programın tamamlanmasının ardından heyetle Türkiye'ye dönmediği ve Çin'de hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle ülkede kaldığı öne sürülmüştü.

KESİN İHRAÇ KARARI VERİLDİ

Söz konusu gelişmelerin ardından CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından Başkaya, kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada ise disiplin sürecinin tamamlandığı ve Başkaya'nın parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmesine karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Parti üyemiz ve Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya, CHP Muğla İl Başkanlığımızca kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. İl Disiplin Kurulu tarafından gerçekleştirilen değerlendirme ve yürütülen disiplin süreci sonucunda, Ruhtan Başkaya'nın Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden kesin olarak ihracına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Çin'e giden Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya CHP'den kesin ihraç edildi - Son Dakika
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