Çine Belediye Başkanı Galericiler Sitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Çine Belediye Başkanı Galericiler Sitesi'ni ziyaret etti

Çine Belediye Başkanı Galericiler Sitesi\'ni ziyaret etti

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Çine Galericiler Sitesi'ne ziyarette bulunarak galericilerin talep ve önerilerini dinledi.

12.02.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
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Esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam eden Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, yeni haftaya Çine Galericiler Sitesi'ne yaptığı ziyaretle başladı.

Çine Galericiler Sitesi Başkanı Mehmet Kocabıyık ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Kıvrak, Çine'nin ticari hayatına önemli katkılarda bulunan galericilerin talep ve önerilerini dinledi. Esnafın beklenti ve ihtiyaçlarını dikkatle değerlendiren Başkan Kıvrak, çözüm odaklı, katılımcı, adil hizmet anlayışı sözünü yineledi. Kıvrak, şöyle konuştu:

"Esnafımızın arasında olmak, sorunlarını dinlemek ve iş birliği için bir araya gelmek benim için büyük bir önem taşıyor.Galericiler Sitesi, kentimizin ekonomik canlılığına katkı sağlayan önemli bir ticaret merkezi. Değerli galerici kardeşlerimiz gösterdikleri çaba ve katkılarla ilçemizin ticari hayatının şekillenmesine önemli ölçüde etki ediyorlar. İş dünyasını güçlendirmek ve esnafımızın daha iyi koşullarda iş yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmaya, esnafımızla işbirliği yaparak, Çine'mizin ticaret potansiyelini daha da artırmak için çaba harcamaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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