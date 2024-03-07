Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Evciler Mahallesi'nde Yol ve Altyapı Çalışmalarını Başlattı

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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, geçen haftalarda Evciler Mahallesi'ne yaptığı ziyarette mahalle sakinlerinin kendisine ilettiği yol ve altyapı talebi üzerine gerekli birimlere talimat vererek bölgede çalışmaları başlattı.

Evciler Mahallesi'nde Başkan Mehmet Kıvrak'ın sözünü verdiği yolun yapımı ile ASKİ'nin çalışmaları başladı. Çine Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kıvrak, mahalleliyle de bir araya geldi.

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Daha önceki ziyaretlerimizde sözünü verdiğimiz yolun çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz yolu tamamlamak için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Verdiğimiz tüm sözleri hızla yerine getirmeye devam edeceğiz, kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca mahalle sakinlerimizin istediği yeşil alan sözümüzü de yerine getireceğiz" dedi.

Evciler Mahalle sakinleri de taleplerini çok hızlı bir şekilde yerine getiren Başkan Kıvrak'a teşekkür etti.