Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Halkla Buluşmalarına Devam Ediyor

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Göreve başladığından bu yana vatandaş ve esnaf buluşmalarına ara vermeden devam eden Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, her gece iki ayrı mahallede halkla bir araya geliyor.

Başkan Kıvrak, vatandaşların cemiyetlerine, hayırlarına veya cenazelerine katılarak sabahın erken saatlerinde mesaisine başlıyor. Gün içinde de mahalle ziyaretlerine devam eden ve belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kıvrak, CHP Çine İlçe Örgütü ve Çine Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla her gece iki ayrı mahallede halkla buluşuyor.