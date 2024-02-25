Çine Belediye Başkanı Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Derneği ile bir araya geldi

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Çine Belediye Başkanı Başkan Kıvrak, Çine Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Derneği Başkanı Uğur Fidan ve üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Kıvrak, kentteki sivil toplum örgütleri ve dernek başkanları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çine Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Derneği'nden esnafın sorun, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Kıvrak, çözüm için gerekli tüm adımları atacağının sözünü verdi.

Kıvrak, adil ve eşit hizmet vurgusu yaparak pazar esnafının en büyük sorununun haksız rekabet olduğuna dikkati çekti. Pazar esnafının önerilerini not alan Kıvrak, "Çine'miz için birlikte üretip, birlikte çalışıp yine birlikte kazanacağız" dedi.