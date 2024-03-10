Çine Belediyesi'nin 19. Ağaç Bayramı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

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Çine Belediyesi'nin gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak için düzenlediği '19. Ağaç Bayramı' bu yıl yoğun bir katılımla yapıldı.

Çine Belediyesi'nin her yıl mart ayında "7'den 70'e Yeşil Bir Gelecek Kampanyası" kapsamında düzenlediği Ağaç Bayramı bu yıl Asar Parkı'nda çok sayıda ilçelinin katılımıyla yapıldı. Davetliler çam ağacı fidanlarını toprakla buluşturdu. Müzik eşliğinde çeşitli aktivitelerin düzenlendiği etkinlikte, çocuklara uçurtma dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, şunları söyledi:

"'Çine İçinde Bir Yeşil Değil, Yeşil İçinde Bir Çine' sloganıyla yola çıktığımız ağaç bayramımızın 19'uncusunu bu sene Avrupa Birliği projemiz kapsamında iklim değişikliğine dikkati çekmek için kutluyoruz. Çine'mizde 2002'den bu yana 10 mahallemizde toplam 61 adet park, bahçe ve toplamda 160 bin 339 metrekarelik yeşil alana sahibiz. Yaptığımız ağaç bayramları ile bugüne kadar 5 bine yakın sokak ağaçlandırması ve ormanlık alanda ağaç dikimi yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz."