Çine\'de okul güvenliği toplantısı Kaymakam Erdoğan başkanlığında yapıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler açısından güvenli ve huzurlu bir ortamda geçmesi amacıyla okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Çine Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda, Kaymakam Ali Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, İlçe Emniyet Müdürü Pircem Kotan, İlçe Jandarma Komutanı Memiş Arı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ve Sosyal Hizmetler Müdürü Binay Erkun katıldı. Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler ele alındı. Eğitim ortamlarında huzur ve güvenliğin sürdürülebilmesi için yürütülecek çalışmalar değerlendirilirken, ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin önemi üzerinde duruldu. Öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, kurumların görev ve sorumlulukları kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.