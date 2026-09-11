Çine'de okul güvenliği toplantısı Kaymakam Erdoğan başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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Çine'de okul güvenliği toplantısı Kaymakam Erdoğan başkanlığında yapıldı

Çine\'de okul güvenliği toplantısı Kaymakam Erdoğan başkanlığında yapıldı
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Aydın'ın Çine ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı, Kaymakam Ali Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim sürdürebilmesi için alınacak tedbirler ve kurumlar arası iş birliği değerlendirildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler açısından güvenli ve huzurlu bir ortamda geçmesi amacıyla okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Çine Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda, Kaymakam Ali Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, İlçe Emniyet Müdürü Pircem Kotan, İlçe Jandarma Komutanı Memiş Arı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ve Sosyal Hizmetler Müdürü Binay Erkun katıldı. Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler ele alındı. Eğitim ortamlarında huzur ve güvenliğin sürdürülebilmesi için yürütülecek çalışmalar değerlendirilirken, ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin önemi üzerinde duruldu. Öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, kurumların görev ve sorumlulukları kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çine'de okul güvenliği toplantısı Kaymakam Erdoğan başkanlığında yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çine'de okul güvenliği toplantısı Kaymakam Erdoğan başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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