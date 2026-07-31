Çine’de Şennur teyzenin yardımına Aydın Büyükşehir yetişti

Aydın'ın Çine ilçesindeki yangında yayla evinde hayvanları ile mahsur kalan yaşlı kadının yardımına Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Çine Kavşit Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde başlayan yağın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme ekipleri alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürürken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

"Yangında mahsur kalan Şennur teyzeye Büyükşehir el uzattı"

Bölgede incelemelerde bulunan Aydın Büyükşehir bürokratları kendilerinden yardım isteyen Şennur Keskin'in yardımına koştu. Yangın bölgesinde alevlerin arasında hayvanları ile mahsur kalan Şennur teyze, hayvanları ile bulunduğu yerden kurtarılarak Mutaflar Mahallesi'ndeki evine ulaştırıldı.

Kendisine uzatılan yardım elinden dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Şennur Keskin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.