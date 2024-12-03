Çine'de Zeytin Sıkım Fiyatı 2,25 TL Olarak Belirlendi - Son Dakika
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Çine'de Zeytin Sıkım Fiyatı 2,25 TL Olarak Belirlendi

Çine\'de Zeytin Sıkım Fiyatı 2,25 TL Olarak Belirlendi

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, zeytin sıkım fiyatını 2 lira 25 kuruş olarak açıkladı ve bu fiyatın üreticilere destek sağlamak amacıyla belirlendiğini söyledi.

03.12.2024 18:37  Güncelleme: 18:38
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(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Topçam Madran Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytin sıkım fiyatını 2 lira 25 kuruş olarak belirlediklerini açıklayarak, "Zarar etmiyoruz ama kar da etmeyi hedeflemiyoruz. Üreticimize destek olmak için bu fiyatı uygun bulduk" dedi.

Çine Belediye Meclisi aralık ayı toplantısını, Başkan Kıvrak'ın yönetiminde Sosyal Tesisler Toplantı Salonu'nda yaptı. Toplantıda, beş gündem maddesi görüşüldü. Başkan Kıvrak ve meclis üyelerinin oturum huzur haklarının belirlenmesi hususu komisyona havale edilirken, diğer dört gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

2025 Yılı belediye tarifelerinin görüşüldüğü toplantıda Çine Belediyesi'ne ait Topçam Madran Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytin sıkım ücreti de belirlendi. Kıvrak, fabrikada zeytin sıkımına başlandığını belirterek, "Üreticilerimiz zeytin hasadına başladı. Bu yıl hava koşulları bilindiği gibi kurak geçti ve son dönemde zeytinyağı fiyatları da oldukça düştü. Bu nedenle biz zeytin sıkım ücreti olarak kilogram fiyatını 2 lira 25 kuruş olarak belirledik. Zarar etmiyoruz ama kar da etmeyi hedeflemiyoruz. Üreticimize destek olmak için bu fiyatı uygun bulduk. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çine'de Zeytin Sıkım Fiyatı 2,25 TL Olarak Belirlendi - Son Dakika

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