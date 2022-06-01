Çine Devlet Hastanesi çalışanları hafta sonu etkinliğinde buluştu

Aydın'ın Çine ilçesindeki Çine Devlet Hastanesi çalışanları Aydın Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün de katılımıyla düzenlenen hafta sonu yürüyüş etkinliği ile hem spor yaptı hem de eğlendi.

Çine Devlet Hastanesi çalışanları hastane yönetimi tarafından düzenlenen yürüyüş etkinliğinde bir araya geldi. 'Sağlıklı bir yaşam için harekete geç' mottosuyla düzenlenen etkinliğe hastane çalışanları eşleri ve çocuklarıyla katıldı. Yürüyüş sonunda etkinliğe katılan hastane personeline teşekkür eden Çine Devlet Hastanesi Başhekimi Zafer Alkaya, "Hem pandemi sürecindeki üstün gayretleri nedeniyle sağlık çalışanlarımıza teşekkür, hem de sağlıklı bir yaşam için harekete geç mottosuyla hastanemiz çalışanlarının eş ve çocuklarıyla katıldığı hafta sonu etkinliği düzenledik. Pandemi nedeniyle uzun zamandır sosyal faaliyetlerden uzak kalan mesai arkadaşlarımızla Asar Mesire yerinde buluşup şelaleye yürüyüş yaparak stresimizi attık. Sağlık Müdürümüz Osman Açıkgöz'ün de katıldığı etkinlikte arkadaşlarımız hoşça vakit geçirirken Sağlık Müdürümüze dilek ve önerilerini iletme fırsatı buldular. Gün sonunda katılımcıların ortak görüş bu tür buluşmaların devam etmesi oldu. Başta Sağlık Müdürümüz Osman Açıkgöz olmak üzere tüm personelimize katılımları için teşekkür ederim" dedi. - AYDIN