Çine'nin muhtarları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Çine'nin muhtarları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nu ziyaret etti

Çine\'nin muhtarları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu\'nu ziyaret etti

Çine'nin Akçaova Mahallesi Muhtarı İbrahim Baysal ile Karakollar Mahallesi Muhtarı Gültekin Celep, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Muhtarlar, yapılan altyapı ve üstyapı yatırımları dolayısıyla Çerçioğlu'na teşekkür ederek desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Çerçioğlu ise muhtarlara Aydın genelinde yatırımların devam edeceğini ifade ederek teşekkür etti.

16.02.2024 13:44  Güncelleme: 13:49
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Çine'nin Akçaova Mahallesi Muhtarı İbrahim Baysal ile Karakollar Mahallesi Muhtarı Gültekin Celep, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu, Çine'nin Akçaova Mahallesi Muhtarı İbrahim Baysal ile Karakollar Mahallesi Muhtarı Gültekin Celep'i ağırladı. Muhtarlar, mahallelerine yapılan altyapı ve üstyapı yatırımları dolayısıyla Çerçioğlu'na teşekkür ederek kendisini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Çerçioğlu ise muhtarlara Aydın genelinde yatırımların gelecek dönemde de devam edeceğini belirterek, teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çine'nin muhtarları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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