Çine\'nin muhtarları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu\'nu ziyaret etti

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Çine'nin Akçaova Mahallesi Muhtarı İbrahim Baysal ile Karakollar Mahallesi Muhtarı Gültekin Celep, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu, Çine'nin Akçaova Mahallesi Muhtarı İbrahim Baysal ile Karakollar Mahallesi Muhtarı Gültekin Celep'i ağırladı. Muhtarlar, mahallelerine yapılan altyapı ve üstyapı yatırımları dolayısıyla Çerçioğlu'na teşekkür ederek kendisini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Çerçioğlu ise muhtarlara Aydın genelinde yatırımların gelecek dönemde de devam edeceğini belirterek, teşekkür etti.