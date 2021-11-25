Çini sanatı bu kez SMA hastası bebek İkra Deniz için sergilendi - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sarıkemer Mahallesinde yaşayan SMA hastası İkra Deniz bebek için Sökeliler bir araya geldi. 'Çini Sergisi'nde buluşan kurum ve kuruluş temsilcileri ile hayırsever iş adamları, sergide açık arttırmayla aldıkları ürünlerle, SMA'lı İkra Deniz'in tedavisine katkı sağladı.

Söke Belediyesine ait Tarihi Uzbek Konağı'nda açılan sergide Söke'nin Sarıkemer Mahallesinde yaşayan Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası İkra Deniz'in tedavisine katkı sağlayabilmek için açık arttırma yapıldı.

Serginin açılışına Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Vekili Hatice Kurban, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Söke İlçe Jandarma Teğmen Hakkı Erboğa başta olmak üzere Sökeli iş insanları ve STK Temsilcileri katıldı.

"97 bin TL toplandı"

Kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru çini eserleri büyük beğeni topladı. Sonrasında satışı yapılan ürünler, İkra Deniz'in tedavisine katkı sağlamak üzere aileye teslim edilecek. Üç gün açık kalacağı belirtilen serginin açılışında yapılan satışta 97 bin TL toplandığı öğrenildi.

Anne Emel Pamuk: "Savaşmaya devam edeceğiz"

Doğuştan SMA Tip-1 hastası olan İkra Deniz Pamuk'un ABD'de 'zolgensma' gen tedavisi görebilmesi için 15 aydır mücadeleye devam ettiklerini belirten anne Emel Pamuk, sergi için emeği geçenlere teşekkür etti. Pamuk, "Savaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Sesimizi duyurma gayreti içindeyiz. İnşallah İkra Deniz yaşıtları gibi koşup, oynayabilecek" dedi. - AYDIN