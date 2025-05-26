Çini ve El Sanatları Sergisi Açıldı

Hükümlü ve tutukluların İş Yurtları atölyelerinde hazırladıkları ürünlerin yer aldığı "Çini ve El Sanatları Sergisi" Bakırköy Adliyesi'nde açıldı.

Marmara 1 No'lu L Tipi Kapalı ve Marmara 4 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların İş Yurtları atölyelerinde hazırladıkları ürünlerin yer aldığı "Çini ve El Sanatları Sergisi" Bakırköy Adliyesi'nde açıldı. Açılış törenine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyonu Üyesi Sadullah Güler, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi Başkanı Mustafa Hakan Uyar, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri, hakimler, Cumhuriyet savcıları, Ceza ve İnfaz Kurum müdürleri ve adliye personeli katıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş törende konuşmada, "Adliyemiz bugün tekrar özel ve güzel farklı yeni bir sergiye eve sahipliği yapıyor biz her zaman söylüyoruz ceza infaz kurumları sadece dört duvardan ibaret değildir. İnfazları devam eden hükümlüler ya da tutuklular hayata, topluma yeniden kazandırılmak için aynı zamanda kişisel mesleki bir takım gelişim kurslarına devam ediyorlar. Bu kişisel gelişim kursları bir süre sonra bir bakıyoruz her biri birer sanat atölyesine dönüşmüş. Hükümlü ve tutuklular tarafından el emeği, göz nuruyla yapılan eserler bir sanat eseri vasfını kazanmış ve sergilenmeye layık bir sanat eseri hükmündedir. Biz de bu nevi sanat eserlerini adliyemizde sergilemekten gerçekten gurur duyuyoruz. Bugün de bu eserleri vatandaşlarımızla, adliye çalışanlarımızla buluşturmuş olacağız. Serginin hazırlanmasında, açılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Şimdi de bu güzel sergiyi hep birlikte açıyoruz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Açılışın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyonu Üyesi Sadullah Güler, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Ceza ve İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dr. Necip Sarı, Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi Başkanı Mustafa Hakan Uyar ve cezaevi yetkilileri eşliğinde sergideki ürünleri inceledi. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dr. Necip Sarı tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş'e, Bakırköy Adalet Komisyonu Üyesi Sadullah Güler'e, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş tarafından da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın'a hediye takdiminde bulunuldu ve toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - İSTANBUL