Çinli genç Develi'de Müslüman oldu - Son Dakika
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Çinli genç Develi'de Müslüman oldu

Çinli genç Develi\'de Müslüman oldu
18.07.2026 11:34  Güncelleme: 11:35
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Türkiye'ye dil eğitimi için gelen Çinli Tong Zuo, Develi'de düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman olarak 'Hasan' ismini aldı. Törene İlçe Müftüsü, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi ve Belediye Başkanı katıldı.

Türkiye'ye dil eğitimi görmek için gelen Çinli genç, Develi'de düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman olarak 'Hasan' ismini aldı.

Türkiye'ye dil eğitimi almak için gelen Çinli Tong Zuo, Develili Hatice Pusatlıoğlu ile tanıştı. Daha sonra İslam dinine ilgi gösteren Zuo, düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman olarak Hasan ismini aldı.

Hasan ismini alan Tong Zuo'ya Develi İlçe Müftülüğü'nde İlçe Müftüsü Mehmet Yürek'in rehberliğinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sabri Akpolat ve Develi Belediye Başkanı Adem Şengül'ün de katılımıyla düzenlenen ihtida merasiminin ardından belgesi takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çinli genç Develi'de Müslüman oldu - Son Dakika

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