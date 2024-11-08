Cip, Anne ve Çocuğuna Çarpmaktan Son Anda Kurtuldu

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Tramvay yolundan ilerleyen cip anneyle çocuğuna çarptı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de araç trafiğine kapalı olan tramvay yolundan ilerleyen cip, karşıdan karşıya geçen anneyle çocuğuna çarpmak üzereyken son anda durdu. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

71 Evler Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yürekler ağza geldi. Araç trafiğine kapalı olan tramvay yolundan ilerleyen bir cip, ışıklarda bekleyen araçların arasından çıkarak karşıya geçen anne ve çocuğuna çarpıyordu. Cipin, anne ve çocuğuna çarpmadan son anda durması bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.